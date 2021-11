Homem morre ao cair de cachoeira enquanto tentava tirar selfie

Vítima teria escorregado e se chocado contra pedras ao longo da correnteza; a Polícia Civil do Distrito Federal confirmou que o homem recebeu atendimentos mas morreu no local

Reprodução/Facebook Corpo de Bombeiros do Distrito Federal Corpo de Bombeiros atuou no resgate da vítima



Um homem de 39 anos morreu ao cair de uma cachoeira em Brazlândia, no Distrito Federal, enquanto tentava fazer uma selfie. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Distrito Federal, que informou que a vítima chegou a ser socorrida, mas não respondeu aos procedimentos de reanimação. De acordo com a corporação, a vítima teria escorregado em uma pedra, caído na correnteza e batido a cabeça em diversas pedras ao longo da corredeira. Quando o corpo foi encontrado, a vítima apresentava uma lesão aparente no crânio. A identidade da vítima não foi revelada, mas a Polícia afirmou que ele trabalhava como auxiliar de cozinha. Depois da ação do resgate, o corpo da vítima foi enviado para o Instituto Médico Legal (IML) e a polícia começou a trabalhar na investigação do episódio.