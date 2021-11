Novo suspende vereadores que se acusam de agressão na Câmara de São Paulo

Cris Monteiro e Janaína Lima registraram boletim de ocorrência nesta quinta-feira, 11; em nota, sigla diz que ‘não corrobora nenhum ato de violência’

Reprodução/Twitter/@crismonteirosp Agressões ocorreram durante votação da Reforma da Previdência na Câmara Municipal



O partido Novo suspendeu as vereadoras Cris Monteiro e Janaína Lima, que se acusam de agressão na Câmara Municipal de São Paulo nesta quarta-feira, 10, durante votação da Reforma da Previdência. Elas registraram boletins de ocorrência nesta quinta-feira, 11. Monteiro diz ter sido agarrada, jogada no chão e segurada pelo pescoço. Imagens do circuito interno da Casa mostram que a discussão começou ainda no plenário. “Quando cai no chão do banheiro da Câmara o barulho foi tão ensurdecedor que a GCM [Guarda Civil Municipal] teve que arrombar a porta e me resgatar aos prantos do chão! Enquanto isso, quem me agrediu discursava no plenário como se absolutamente nada tivesse acontecido”, escreveu em seu perfil no Twitter. Lima, por sua vez, diz que foi “coagida e agredida” pela colega, acrescentou que agiu em legítima defesa e que “as acusações de enforcamento são falsas”.

Em nota, o Novo afirmou que “não corrobora nenhum ato de violência”. “O Partido Novo, através da Comissão de Ética Partidária (CEP), decidiu suspender liminarmente a filiação das vereadoras Janaína Lima e Cris Monteiro para apurar o ocorrido na noite de quarta-feira (10) na Câmara Municipal de São Paulo. A decisão será prontamente comunicada à Câmara Municipal. O partido não corrobora nenhum ato de violência. Outras providências poderão ser adotadas após o esclarecimento dos fatos, dentro das instâncias partidárias adequadas”, diz a íntegra do texto.