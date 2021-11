Congresso aprova repasse de R$ 9,3 bilhões do Bolsa Família para o Auxílio Brasil

Texto foi aprovado por deputados e senadores na tarde desta quinta-feira, 11, e segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Governo aposta no pagamento de um benefício 'turbinado' para melhorar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro



O Congresso Nacional aprovou, em sessão na tarde desta quinta-feira, 11, o projeto de lei que remaneja R$ 9,3 bilhões do Bolsa Família, extinto após 18 anos pela Medida Provisória 1.061, publicada na quarta-feira, 10, para o Auxílio Brasil, programa social que irá sucedê-lo. O pagamento do novo benefício começa a ser feito no dia 17 de novembro. A proposta do Executivo federal foi aprovada inicialmente pelos deputados e, na sequência, pelo senadores. Agora, a matéria vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro.

O benefício terá um reajuste de 17,84%, com um valor médio de R$ 217,18. A partir do mês de dezembro, o governo planeja elevar o valor do tíquete para R$ 400 mensais aos beneficiários. Para viabilizar este pagamento, o Palácio do Planalto aposta na aprovação da PEC dos Precatórios, proposta que adia o pagamento das dívidas da União reconhecidas pela Justiça e altera a regra do teto de gastos. O texto foi aprovado em segundo turno pela Câmara dos Deputados na terça-feira, 9, e agora segue para o Senado, onde há uma resistência maior. O governo federal aposta na criação de um programa social “turbinado” para melhorar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, sobretudo na região Nordeste, em 2022, ano eleitoral.