Homem usa jacaré para ameaçar pessoas durante briga em praia do Rio; assista

Reprodução/Twitter Homem usou um jacaré para se defender durante briga na Praia da Macumba, no Rio de Janeiro



Uma cena inusitada repercutiu nas redes sociais nos últimos dias. Em uma briga na Praia da Macumba, na zona oeste do Rio de Janeiro, um homem usou um jacaré de pequeno porte para ameaçar o outro. Durante a confusão, um agente do Corpo de Bombeiros tentou apartar, mas também acabou sendo ameaçado com o animal. Segundo testemunhas, o banhista que aparece de camiseta azul e boné teria capturado o réptil para devolvê-lo a um parque natural, localizado perto da região. “O rapaz, ao invés de ajudar, confundiu tudo. Ele acho que o velho ia levar o jacaré para casa. Quando chove, o canal enche e os jacarés descem para a praia”, afirmou um internauta, que estava na região no momento do incidente.