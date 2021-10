IBGE cancela processo seletivo para 204 mil vagas do Censo de 2022

Órgão não renova contrato com empresa que estava responsável por seleção e diz já ter começado a buscar outra; serão 204 mil vagas

Agência Estado/Arquivo Censo já foi adiado em dois anos por conta de pandemia e restrições orçamentárias do governo



O IBGE informou nesta segunda, 18, que cancelou o processo seletivo para a contratação de mais de 200 mil recenseadores e agentes censitários para o Censo de 2022. O órgão não renovará o contrato com o Cebraspe, empresa que era a responsável por organizar a seleção dos candidatos – o contrato era válido até hoje – e diz que já começou a busca por outra para fazer o processo. “Desse modo, o PSS (processo seletivo simplificado) para as funções de recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor, que estava suspenso, passará à condição de cancelado”, disse o IBGE em nota. O Instituto também prometeu devolver as taxas pagas por quem já realizou a inscrição e que colocará em seus canais os procedimentos a serem feitos por quem está nesta situação.

No processo seletivo, serão 204.307 vagas: 181.898 vagas para recenseador, 16.959 para agente censitário supervisor (ACS) e 5.450 para agente censitário municipal (ACM). Os salários são de R$ 2.100 para ACM e R$ 1.700 para ACS, cargos que exigem ensino médio completo, enquanto recenseadores recebem por produtividade, ou seja, de acordo com o número de domicílios visitados e questionários feitos, e necessitam de ensino fundamental completo. O Censo estava previsto para acontecer em 2020, mas foi adiado por duas vezes por conta da pandemia de Covid-19 e de restrições orçamentárias do governo,que também já haviam feito o processo seletivo ser suspenso em abril. A pesquisa, a mais minuciosa realizada sobre a população brasileira e fundamental para a definição de políticas públicas, terá os recursos considerados necessários pelo IBGE, R$ 2,3 bilhões, após longa batalha judicial.