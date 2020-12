IDH do Brasil avança pouco, e país cai cinco posições no ranking mundial

Índice de Desenvolvimento Humano brasileiro é inferior ao registrado em sete países da América Latina

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/11/2020 No geral, quanto mais próximo de 1, melhor é considerado o desenvolvimento humano de um país



O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil apresentou pequeno avanço em 2019, apontam dados divulgados nesta terça-feira, 15, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O índice passou de 0,762 em 2018 para 0,765 no ano passado, o que representa crescimento de 0,39%. No entanto, mesmo com a alta, o país perdeu cinco posições no ranking global da taxa, saindo da 79ª colocação para 84ª entre 189 nações avaliadas. O Programa das Nações Unidas estima uma queda generalizada para o IDH global em 2020, considerando os efeitos da Covid-19 em todo o mundo. O índice de desenvolvimento relativo ao período de 2020 será, no entanto, conhecido apenas no ano que vem.

No geral, quanto mais próximo de 1, melhor é considerado o desenvolvimento humano de um país. São considerados três critérios para o cálculo: expectativa de vida, anos previstos e média de anos de escolaridade e renda nacional per capita. Atualmente, a Noruega é a nação mais desenvolvida nesse quesito, com taxa de 0,957, seguida da Suiça (0,955) e Irlanda (0,955), que compõe os três primeiros lugares da lista, respectivamente. Considerando os dados divulgados, o Brasil tem IDH inferior a sete países da América Latina, sendo eles: Chile (0,851), Argentina (0,845), Uruguai (0,817), Cuba (0,783), México (0,779), Peru (0,777) e Colômbia (0,767). Em contrapartida, o país fica à frente da Venezuela (0,711), Paraguai (0,728), Bolívia (0,718) e Equador (0,759).