Idosa é morta a tiros dentro de casa em Guarulhos; companheiro confessou o crime

Uma mulher de 61 anos foi morta a tiros pelo companheiro, de 69, na manhã de terça-feira (5), dentro da residência na Rua Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Galvão, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O homem foi preso em flagrante. A identidade não foi revelada, desta forma a defesa não foi localizada. O caso foi registrado como feminicídio pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Guarulhos. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, policiais militares atenderam a ocorrência e encontraram o suspeito, que confessou ter cometido o crime após uma discussão motivada pelo término do relacionamento.

“Um revólver calibre.38 foi apreendido para perícia”, disse a pasta. No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito da vítima. Sancionada em outubro de 2024 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a nova Lei do Feminicídio (14.994/2024) torna o feminicídio crime autônomo e aumenta a pena de reclusão de 20 para 40 anos. Antes, era tratado como qualificadora do homicídio, com penas de 12 a 30 anos.

Publicado por Fernando Dias