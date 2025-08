Idoso de 73 anos é encontrado morto na região do Jabaquara; suspeita é de latrocínio

Imagens de câmeras de residências próximas registraram dois criminosos que invadiram o local saindo com objetos envoltos com lençóis

ALEXANDRE SERPA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela 1ª Delegacia de Investigações sobre Roubos e Latrocínios da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (DISCCPAT) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic)



Um idoso de 73 anos foi encontrado seu vida dentro de sua residência localizada na Rua Franklin Magalhães, na Vila Santa Catarina, região do Jabaquara, zona sul da capital paulista. O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O caso ocorreu na madrugada de domingo (3), quando guardas civis foram acionados por um vizinho da vítima, que relatou ter ouvido barulhos vindo de um imóvel.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que “No local, os GCMs viram o portão danificado e encontraram, no interior da casa, a vítima já sem vida. Policiais civis do DHPP e a perícia foram acionados ao local”. Foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML), sendo a ocorrência registrada como latrocínio no 16° DP (Vila Clementino).

Conforme a investigação, a análise de imagens registradas por câmeras de residências próximas constatou que dois criminosos invadiram o local e saíram com objetos envoltos em lençóis, não sendo possível constatar, até o momento, o que foi levado da residência.

O caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela 1ª Delegacia de Investigações sobre Roubos e Latrocínios da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (DISCCPAT) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). As equipes da unidade realizam diligências para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecimento dos fatos.

Alta da criminalidade na região

Conforme o Radar da Criminalidade do Estadão, na Rua Franklin Magalhães foi registrado um aumento de 25% na incidência de crimes. Foram registrados cinco crimes nas proximidades em junho deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado, sendo a principal incidência, com dois casos, a de roubo de celular.

*Com informações do Estadão Conteúdo

