Dayanne Rodrigues, ex do goleiro Bruno, é encontrada, socorrida e levada ao hospital

Dayanne Rodrigues, ex do goleiro Bruno, foi encontrada na noite de sábado (04). Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a mulher, de 39 anos, que estava desaparecida desde quinta-feira (02), foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para a unidade hospitalar para atendimento médico em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. “A PCMG apura as circunstâncias do fato e não divulga estado de saúde de pessoas.”, diz nota enviada à Jovem Pan.

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, ex-esposa do goleiro Bruno Fernandes, desapreceu após, segundo familiares, dexiar os filhos na casa da mãe na manhã de quinta-feira. O marido de Dayanne encontrou algumas cartas na casa do casal após o sumiço da esposa. Em delas, obtidas pelo G1, Dayanne menciona, em tom de despedida, que ela vinha sofrendo ameaças de agiotas e pede proteção às autoridades para seus familiares.

No documento, datado de 2 de julho, ela também registrou que desejava que as filhas ficassem com a mãe e os filhos com o pai.

Envolvimento com o goleiro Bruno

Dayanne foi casada com Bruno Fernandes quando Eliza Samudio desapareceu, em junho de 2010. Na época, ela chegou a ser presa e denunciada por sequestro e cárcere privado do filho do goleiro com Eliza, o Bruninho, mas acabou sendo absolvida das acusações.

Sonia Fatima Moura, mãe de Eliza Samudio, morta em 2010 e ex do goleiro Bruno, condenado pelo assassinado da modelo, usou as suas redes sociais para comentar o desaparecimento de Dayanne Rodrigues, também ex-mulher do atleta e ajuda nas buscas por Dayanne.

“O estado de Minas Gerais tem que dar uma resposta para a sociedade, ele não pode ser conivente com esse desaparecimento. A minha filha, há 16 anos, foi dada como desaparecida. E até nos dias atuais não tenho resposta. A minha filha virou estatística, será que Dayanne fará parte dessa estatística? Espero que o final seja positivo”, disse Sonia em um vídeo compartilhado nas redes sociais.