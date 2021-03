Idosos com entre 72 e 74 anos serão vacinados a partir de 22 de março em São Paulo

Governador João Doria anunciou ampliação da faixa etária nesta quarta-feira, 10; idosos a partir dos 75 anos terão vacinação iniciada no próximo dia 15

JOAO GABRIEL ALVES/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vacinação poderá ser feita no sistema drive thru e em unidades de saúde



O governador João Doria anunciou nesta quinta-feira, 10, que a partir do dia 22 de março a faixa etária de vacinação contra a Covid-19 será ampliada para idosos entre 72, 73 e 74 anos. Segundo o Estado, a vacinação será disponibilizada no esquema drive thru e nas unidades de saúde estaduais e municipais. “Pedimos que as pessoas nessa faixa etária, assim como parentes e amigos, por favor, não se concentrem em um único dia, em uma única manhã do dia 22 de março para obterem essa vacina. Se programem e façam seu cadastro previamente no Vacine Já”, pediu Doria, comemorando a marca de 3,5 milhões de vacinas distribuídas entre primeira e segunda dose. O estado começa no dia 15 de março a vacinação de pessoas com 75 e 76 anos de idade.

O secretário da Saúde da Prefeitura de São Paulo, Edson Aparecido, lembrou que só na capital 200 mil pessoas entre as faixas etárias de 72 e 74 anos devem ser imunizadas. Ele pediu que aqueles que fossem tomar a segunda dose da vacina priorizassem o horário da tarde e os que estivessem tomando a primeira dose fossem de manhã. A coordenadora de controles de doenças da Secretaria de Saúde de SP, Regiane de Paula, lembrou da importância da distribuição de mais vacinas, mas garantiu que em nenhum momento a imunização foi paralisada no estado.