Ilhabela (SP) começa a cobrar taxa ambiental turistas nesta terça

Arrecadação deverá ser investida no financiamento de políticas públicas voltadas à sustentabilidade e na mitigação dos impactos decorrentes do aumento sazonal da população

Governo de SP Para fiscalizar os veículos, um sistema eletrônico deverá fazer o controle de entrada



A prefeitura de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, começa a cobrar a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) para turistas a partir desta terça-feira (31). Testes operacionais foram realizados desde o dia 20 de março, e, na última terça, 24, houve uma capacitação técnica com profissionais envolvidos diretamente na operação.

O que muda?

A partir de agora, todos os veículos que entrarem na cidade deverão pagar um valor fixo, dependendo do tipo de automóvel.

Motocicletas: R$ 10

Veículos de passeio, utilitários e kombis: R$ 48

Vans: R$ 70

Caminhões: R$ 70

Micro-ônibus: R$ 100

Ônibus: R$ 140

“A TPA tem como objetivo apoiar ações permanentes de conservação, manutenção e preservação do patrimônio natural de Ilhabela”, informou a prefeitura de Ilhabela. A cobrança existe desde 2007, mas foi suspensa em 2020, durante a pandemia, e agora foi retomada por sugestão do prefeito.

A medida contribui como uma compensação ambiental. Sua arrecadação deverá ser investida no financiamento de políticas públicas voltadas à sustentabilidade e na mitigação dos impactos decorrentes do aumento sazonal da população.

“O valor vai ser investido em transbordo de lixo, em varreção, vai ser investido em destinação final do lixo e em obras de drenagem. Tudo isso relacionado ao meio ambiente. “Também em ações educativas ambientais”, afirmou o prefeito Toninho Colucci (PL).

Para fiscalizar os veículos, um sistema eletrônico deverá fazer o controle de entrada. “A gente, lógico, tem uma fiscalização sobre a empresa que vai apresentar os números, vai apresentar o valor que será arrecadado e esse recurso vem para o orçamento do município”, diz Toninho.

Dessa forma, os visitantes do arquipélago podem realizar o pagamento por sistemas automáticos de identificação veicular, as “tags eletrônicas”, via Pix ou boleto bancário, disponível para emissão pela internet.

Ainda segundo a prefeitura, estão isentos da cobrança os veículos registrados em Ilhabela e em São Sebastião, com reconhecimento automático, sem necessidade de cadastro prévio, além de veículos oficiais de órgãos públicos. Para acompanhar os investimentos da TPA, a prestação de contas será realizada trimestralmente, com o envio de relatórios detalhados à Câmara Municipal.

*Estadão Conteúdo