Imagens aéreas mostram como ficou cidade mineira após temporal; veja fotos

Divulgação/Prefeitura de Matias Barbosa Diversas casas de Matias Barbosa estão debaixo d'água após fortes chuvas atingirem região



A Prefeitura de Matias Barbosa, na Zona da Mata mineira, divulgou nesta terça-feira (24) imagens aéreas da cidade debaixo d’água após a passagem de um temporal pela região. Em uma das gravações, é possível ver ruas totalmente alagadas e imóveis quase submersos. Outro vídeo mostra diversas casas só com o telhado fora d’água. Segundo informou o Executivo municipal, a população ficou totalmente isolada.

Calamidade pública

Na segunda-feira (23), fortes chuvas atingiram a Zona da Mata mineira. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que 28 pessoas morreram, sendo 21 em Juiz de Fora e sete em Ubá. Ao todo, segundo as autoridades locais, foram registradas 251 ocorrências relacionadas ao temporal. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de chuvas acumulado na região chegou a 209,4 mm.

Uma frente fria no Litoral do Sudeste mantém o cenário de instabilidade. Assim, há previsão de mais chuvas atingirem a Zona da Mata, o Sul e o Sudoeste de Minas Gerais na quarta-feira (25).

Já na quinta-feira (26), uma área de baixa pressão atmosférica próxima ao litoral deve ampliar as instabilidades na região metropolitana de Belo Horizonte, na região central de Minas, no Norte e Noroeste do estado. O Inmet prevê acumulado de 40 mm a 60 mm.

*Com informações de Estadão Conteúdo