Jovem Pan > Notícias > Brasil > Imagens aéreas mostram como ficou cidade mineira após temporal; veja fotos

Imagens aéreas mostram como ficou cidade mineira após temporal; veja fotos

A Prefeitura de Matias Barbosa informou que a população do município ficou totalmente isolada em razão das fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata mineira na segunda-feira (23)

  • Por Jovem Pan
  • 24/02/2026 17h52 - Atualizado em 24/02/2026 18h11
  • BlueSky
Divulgação/Prefeitura de Matias Barbosa Matias Barbosa, cidade da Zona da Mata de Minas Gerais Diversas casas de Matias Barbosa estão debaixo d'água após fortes chuvas atingirem região

A Prefeitura de Matias Barbosa, na Zona da Mata mineira, divulgou nesta terça-feira (24) imagens aéreas da cidade debaixo d’água após a passagem de um temporal pela região. Em uma das gravações, é possível ver ruas totalmente alagadas e imóveis quase submersos. Outro vídeo mostra diversas casas só com o telhado fora d’água. Segundo informou o Executivo municipal, a população ficou totalmente isolada.

Calamidade pública

Na segunda-feira (23), fortes chuvas atingiram a Zona da Mata mineira. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que 28 pessoas morreram, sendo 21 em Juiz de Fora e sete em Ubá. Ao todo, segundo as autoridades locais, foram registradas 251 ocorrências relacionadas ao temporal. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de chuvas acumulado na região chegou a 209,4 mm.

Uma frente fria no Litoral do Sudeste mantém o cenário de instabilidade. Assim, há previsão de mais chuvas atingirem a Zona da Mata, o Sul e o Sudoeste de Minas Gerais na quarta-feira (25).

Já na quinta-feira (26), uma área de baixa pressão atmosférica próxima ao litoral deve ampliar as instabilidades na região metropolitana de Belo Horizonte, na região central de Minas, no Norte e Noroeste do estado. O Inmet prevê acumulado de 40 mm a 60 mm.

*Com informações de Estadão Conteúdo

Leia também

Entenda o que é 'supercélula', fenômeno que causou chuva extrema em MG
Idosos boiam em colchões após casa de repouso inundar em Ubá; veja vídeo
Vídeo mostra caixões e urnas sendo levados pela enxurrada em Ubá
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >