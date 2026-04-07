Câmeras flagraram o homem comprando bebida alcoólica uma hora antes da tragédia; ele confessou a ingestão de álcool e responderá por homicídio doloso

Reprodução / Jovem Pan News Imagens mostram motorista bebendo cerveja antes de matar crianças em Diadema



Imagens de câmeras de segurança confirmaram que o motorista Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, consumiu bebida alcoólica pouco antes do atropelamento que matou duas crianças e feriu outras duas no bairro Taboão, em Diadema (SP). Os registros mostram o aposentado comprando latas de cerveja em um comércio da região cerca de uma hora antes do acidente e, na sequência, deixando o local conduzindo o seu veículo. Veja as imagens abaixo:

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Preso preventivamente após passar por audiência de custódia, o motorista confessou à polícia ter ingerido álcool antes de dirigir. Um exame clínico realizado no Instituto Médico Legal (IML) de Santo André atestou os sinais de embriaguez. Em seu depoimento, Demóstenes alegou ter se confundido com os pedais do carro, afirmando que o acelerador travou e, por isso, não conseguiu frear a tempo.

A tragédia ocorreu por volta das 17h36 da última sexta-feira (3), na Rua Santa Cruz. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e do Corpo de Bombeiros, que enviou três viaturas ao local, o idoso dirigia um Hyundai Creta em alta velocidade. Ele perdeu o controle da direção, colidiu contra um muro e invadiu a calçada, atropelando quatro crianças. Testemunhas relataram que o motorista ainda tentou fugir após o atropelamento, mas foi contido por moradores.

O impacto causou a morte de dois irmãos, de 6 e 10 anos, com óbitos confirmados ainda no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As outras duas crianças atingidas sobreviveram, mas seguem hospitalizadas, sendo que uma delas deve passar por cirurgia. Devido à gravidade dos fatos e à embriaguez ao volante, a polícia registrou o caso como homicídio e lesão corporal dolosos – quando se assume o risco de matar -.

O velório das vítimas fatais foi realizado no próprio município de Diadema. Com a mobilização de moradores e o apoio financeiro da prefeitura de Taquarana (AL), a família conseguiu custear o traslado dos corpos para o estado de Alagoas, onde ocorreu o sepultamento. A comunidade local organiza homenagens às vítimas e manifestações exigindo justiça.

*Com informações do Estadão Conteúdo