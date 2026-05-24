Quem era Gabriel Ganley, influenciador e fisiculturista morto aos 22 anos

Fenômeno nas redes sociais e promessa do esporte, o atleta somava milhões de seguidores e estava em preparação para um campeonato nacional

Divulgação / Redes Sociais Gabriel Ganley, influenciador e fisiculturista morto aos 22 anos



Gabriel Ganley, que faleceu no sábado (23), em São Paulo, era apontado como um dos principais nomes da nova geração do fisiculturismo brasileiro. Conhecido carinhosamente como “bbzinho” devido à pouca idade e ao rosto jovem, o carioca de 22 anos transformou sua rotina de alta performance em um império digital.

Com grande presença digital, Ganley acumulava mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e cerca de 1,1 milhão no TikTok. Seu conteúdo era focado em documentar os treinos intensos, a dieta rigorosa e, sobretudo, em motivar jovens a ingressarem no estilo de vida saudável. Ele utilizava sua autenticidade e carisma para humanizar o esporte, compartilhando tanto as vitórias quanto os desafios da rotina de um atleta de elite.

Apesar do sucesso precoce como influenciador, Gabriel buscava fundamentação técnica para sua carreira. Ele cursou até o quinto período da faculdade de Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Atualmente, ele integrava o time da Integralmedica, uma das maiores marcas de suplementação da América Latina, que o descreveu como um “atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente”. Veja:

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Natural do Rio de Janeiro, o fisiculturista havia se mudado para São Paulo para intensificar seus treinamentos. No momento, ele estava em fase de preparação final (o chamado “contest”) para disputar o Musclecontest Brasil, um dos campeonatos mais tradicionais da modalidade, que está programado para ocorrer em julho, em Curitiba (PR).

Legado no cenário ‘maromba’

A morte de Ganley causou um forte impacto na comunidade fitness. Nomes como Renato Cariani e Toguro destacaram não apenas sua disciplina, mas também sua alegria e o papel de inspiração que exercia sobre milhares de seguidores.

O atleta foi encontrado sem vida por um amigo na manhã de sábado, em um imóvel na Mooca, zona leste de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), não foram encontrados sinais de violência no local, e o caso foi registrado como morte suspeita.

*Com informações do Estadão Conteúdo