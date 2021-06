Incêndio atinge Hospital Pérola Byington, na região central de São Paulo

Fogo começou em um duto de ar-condicionado no quarto andar da unidade de saúde; ninguém ficou ferido

Reprodução / Jovem Pan Corpo de Bombeiros segue no Hospital para acompanhar os desdobramentos da situação



Um incêndio atingiu o Centro de Reprodução Humana do Hospital Pérola Byington na manhã desta segunda-feira, 21. Localizado no Bela Vista, região central de São Paulo, o local é referência em saúde da mulher. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os primeiros registros do fogo aconteceram por volta das 7h30 em um duto do ar-condicionado localizado no quarto andar da unidade de saúde, onde a situação já está controlada. Inicialmente, 17 viaturas dos bombeiros foram deslocadas para o foco do incêndio, sendo que 13 atuaram para a ventilação do local. À Jovem Pan, o comandante do Corpo de Bombeiros responsável pela ação afirmou que apenas dois pacientes do nono andar foram levados para outros leitos do hospital pelo excesso de fumaça.

Segundo ele, funcionários e outras pessoas que aguardavam atendimento evacuaram inicialmente o local e permanecem na entrada do hospital. Não há registros de feridos. “A nossa preocupação era o sexto e sétimo andar, que tinham pessoas entubadas de Covid-19. Mas a rápida atuação fez com que não fosse necessária a remoção desses pacientes entubados”, afirmou o comandante. O Corpo de Bombeiros segue no Hospital para acompanhar os desdobramentos da situação. A expectativa é que um laudo sobre as causas do incêndio saia em 30 dias.

*Com informações de Maicon Mendes