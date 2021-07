Incêndio atinge Hot Park, resort em Rio Quente

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e não há vítimas

Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás Incêndio começou em área florestal



Um incêndio atingiu o restaurante do resort Hot Park, em Rio Quente, no sul de Goiás, na tarde desta quinta-feira, 22. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há vítimas. A corporação informou que o fogo começou em uma área florestal e atingiu o restaurante do hotel. O estabelecimento tem um teto de palha, o que fez com que as chamas se espalhassem rapidamente. Seis viaturas foram acionadas para conter o fogo. O incêndio já foi controlado, mas as equipes continuaram no local trabalhando na extinção de pequenos focos e no rescaldo até o início da noite. Segundo os Bombeiros, os clientes foram orientados a evacuar o local rapidamente e as áreas interna e externa do restaurante foram isoladas.