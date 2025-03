Incêndio criminoso em abrigo de São José dos Campos deixa quatro mortos

Suspeito foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de incêndio criminoso, homicídio e tentativa de homicídio; outras 18 pessoas conseguiram escapar, mas nove delas ficaram feridas

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO Quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas durante o incêndio ocorrido na casa de repouso Consoladora dos Aflitos, no centro de São José dos Campos



Um incêndio em um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade social deixou quatro mortos na madrugada desta segunda-feira (10), em São José dos Campos, interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o fogo foi provocado de forma intencional. O suspeito, Leandro Rangel Vilela, de 42 anos, foi preso em flagrante. O abrigo, localizado na rua Sebastião Hummel, no centro da cidade, abrigava 22 pessoas no momento do incêndio. Quatro vítimas, dois homens e duas mulheres com idades entre 50 e 61 anos, morreram carbonizadas. Outras 18 pessoas conseguiram escapar, mas nove delas ficaram feridas e foram encaminhadas ao pronto-socorro. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis dos abrigados eram acamados e não tinham mobilidade, sendo resgatados pelas janelas do prédio. No combate ao incêndio, participaram 16 bombeiros e oito viaturas, com apoio da Polícia Militar, do Samu e da Guarda Civil Municipal. O prédio foi interditado e passará por perícia. A PM informou que o crime teria sido motivado por uma desavença entre o suspeito e um funcionário ou o proprietário do abrigo.

Imagens de segurança registraram o momento em que Vilela teria ateado fogo em um sofá no bazar do local, causando o incêndio que rapidamente se alastrou pelo prédio. O suspeito, que já possuía passagens pela polícia, foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de incêndio criminoso, homicídio e tentativa de homicídio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

A Comunidade Consoladora dos Aflitos, responsável pelo abrigo, divulgou nota lamentando a tragédia e prestando solidariedade às famílias das vítimas. A entidade destacou que a suspeita de incêndio criminoso agrava a dor e reforçou a esperança por justiça. O abrigo também informou que todas as doações, documentos e registros foram destruídos pelas chamas. A defesa do suspeito não foi localiza. O espaço está aberto para qualquer manifestação.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA