Temperatura aumenta em São Paulo neste fim de semana

Mês de agosto terá tempo seco, firme e com poucas frentes frias em grande parte do Brasil

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Não há previsão de chuva e a expectativa é de diminuição do ar polar



O mês de agosto chega com expectativas de aumento nas temperaturas em comparação aos meses de junho e julho, conforme aponta a meteorologia da Jovem Pan. Após um julho marcado pela extrema seca, agosto promete trazer temperaturas mais elevadas, com a possibilidade de ondas de calor, especialmente na região Centro-Oeste do Brasil. As projeções indicam um cenário com o mapa de temperatura apresentando tons avermelhados. No que diz respeito às chuvas, agosto deve ser um mês com poucas frentes frias, com previsão de duas a três ocorrências ao longo do período. A primeira frente fria está prevista para o final de semana na região sul do Brasil, enquanto outras duas são esperadas para a segunda quinzena e o final do mês. No entanto, a expectativa é de que as chuvas fiquem dentro ou abaixo da média na maior parte do país. Algumas áreas do Paraná e do sul de São Paulo podem ser exceções, com precipitações ligeiramente acima da média.

Para o dia 1º de agosto, a previsão indica instabilidades na região sul do Brasil, especialmente no extremo sul gaúcho, devido a um cavado meteorológico. No Sudeste, regiões como Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Oeste Paulista e Rio de Janeiro enfrentam baixa umidade, com índices podendo chegar a 20%, sem previsão de chuva. No Centro-Oeste, a cidade de Cuiabá pode registrar a temperatura mais alta do país, superando os 35ºC. No Norte, há previsão de chuva no Amapá e Roraima, além da costa da Bahia, onde uma frente fria se aproxima, podendo causar chuvas fortes em Salvador.

As temperaturas variam significativamente, com máximas de 38ºC em Cuiabá e mínimas de 22ºC em Porto Alegre, refletindo uma elevação considerável em várias capitais. A secura continua a ser uma preocupação, especialmente nas regiões centro e sul do Brasil, onde a umidade relativa do ar permanece baixa. Este cenário climático exige atenção especial para a saúde e o bem-estar da população, que deve se manter hidratada e atenta às condições meteorológicas.

– Veja a previsão para SP:

– Sexta-feira: entre 10ºC e 23ºC;

– Sábado: entre 12ºC e 25ºC;

– Domingo: entre 13ºC e 25ºC;

– Segunda-feira: entre 13ºC e 23ºC;

– Terça-feira: entre 14ºC e 18ºC.F

*Com informações de Paula Nobre e Estadão Conteúdo

*Reportagem produzida com auxílio de IA