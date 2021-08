Incêndio já consumiu mais da metade de parque na Grande SP; fogo ainda não foi controlado

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 70 homens ainda estão no local combatendo os focos de calor; queda de um balão causou o incidente

O incêndio que atingiu o Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, neste domingo, 22, já queimou mais da metade da mata do local, o equivalente a pelo menos 1000 hectares queimados. O fogo começou após a queda de um balão e segue avançando pelo local após mais de 24 horas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 70 homens estão no parque combatendo os focos de calor, com ajuda de dois helicópteros Águia. Não há vítimas até o momento. No entanto, a situação é crítica para moradores da região, já que há muita fumaça. A prefeitura de Franco da Rocha, por meio das redes sociais, indicou que, se possíveis, os cidadãos permaneçam dentro de água e se hidratem. “Há muita fumaça em toda cidade e ela deve permanecer durante todo o dia. Se você puder, não saia de casa, hidrate-se, beba bastante água e coloque panos úmidos pelos ambientes”, escreveu no Twitter.

O incêndio também levou uma grande quantidade de fuligem para a capital paulista, especialmente para bairros da Zona Norte do município. A prefeitura de Franco da Rocha confirmou queda de um balão provou incêndio na área florestal. Um morador da região registrou momento que o balão sobrevoava o local e caiu no parque, provocando o fogo. A prática é criminalizada e ao menos seis homens foram presos em Franco da Rocha até o momento. A umidade relativa do ar deve cair nos próximos dias, o que gera uma maior preocupação com queimadas não só no Parque Estadual do Juquery, mas em todo país.

Há muita fumaça em toda cidade e ela deve permanecer durante todo o dia. Se você puder, não saia de casa, hidrate-se, beba bastante água e coloque panos úmidos pelos ambientes. — Prefeitura de Franco da Rocha (@prefdefranco) August 23, 2021

Atualizando a ocorrência das 06h56 de Fogo em mato, Av dos Coqueiros, 26 – Franco da Rocha, 6 vtrs com efetivo de aproximadamente 20 homens, efetivo da Escola Superior de Bombeiros ( 50 homens ) e 02 Águias, não há vítima. #193I. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 23, 2021

*Com informações da repórter Caterina Achutti