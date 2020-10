Incêndios atingem prédio de luxo na região do Morumbi, em São Paulo

O fogo começou na cobertura do edifício e chegou a ser extinto com a chegada dos bombeiros; pouco tempo depois, no entanto, surgiu um segundo foco de incêndio, nos 5º e 6º andares do mesmo prédio

Reprodução As chamas começaram na cobertura do edifício, no 28º andar



Três incêndios atingiram o mesmo prédio em um condomínio de luxo da região do Morumbi, na zona sul de São Paulo, no fim da tarde deste sábado (10). O edifício está localizado na Rua David Ben Gurion, 955, na Vila Sônia. O incêndio começou na cobertura do prédio, no 28º andar, e chegou a ser extinto com a chegada dos bombeiros. Pouco tempo depois, no entanto, surgiu um segundo foco de incêndio, nos 5º e 6º andares.

Quinze viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para atuar no combate às chamas, que só acabaram controladas horas depois. Segundo a corporação, um homem foi socorrido por um agente e levado ao Pronto Socorro Bandeirantes por ter inalado fumaça. Ainda não há informações de outras pessoas que possivelmente estavam no local. Apenas o edifício que apresentou os focos de incêndio teve moradores retirados de suas respectivas casas. Uma das prováveis causas do incêndio é o curto-circuito na tubulação do ar-condicionado de um dos apartamentos do prédio.

18h02 ATUALIZAÇÃO: incêndio extinto em apartamento, local deixado em segurança, Rua David Bem Gurion, 955 Vila Sonia, 5º Andar E 6º ANDAR, informações finais.#193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 11, 2020