Inep divulga gabarito oficial do Enem 2021

Prova de Matemática teve uma das questões anuladas; resultado final que inclui a nota da redação será publicado somente em 11 de fevereiro

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O gabarito oficial das provas objetivas do Enem 2021 foi divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Todas as versões das provas de múltipla escolha e suas respostas podem ser consultadas no site do Inep. A nota de cada candidato na redação e o resultado final serão publicados no dia 11 de fevereiro de 2022.

Pela metodologia de avaliação do Enem, o número de acertos do candidato não é o único critério para a sua nota final nas provas de múltipla escolha. O sistema de correção do Inep diferencia as questões por nível de dificuldade para analisar a coerência dos erros e acertos e identificar possíveis “chutes” do participante.

O gabarito ainda informa que uma das questões da prova de Matemática foi anulada: a pergunta sobre a Copa do Brasil, que envolvia o cálculo de probabilidades, não listava a resposta correta entre as alternativas. O número da pergunta varia entre cada versão da prova (identificada pela cor), mas a falha foi constatada em todas as variações.