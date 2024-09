Inmet alerta para baixa umidade do ar em Mato Grosso, Goiás e Tocantins

Aviso adicional foi emitido para estados como Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, onde os níveis podem variar entre 30% e 20%

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta sobre a baixa umidade do ar em várias regiões dos estados de Mato Grosso, Goiás e Tocantins, classificando a situação como de “grande perigo”. A previsão é que a umidade relativa do ar fique abaixo de 12% em áreas específicas, como o centro, leste, norte, noroeste e sul de Goiás, além do nordeste e norte de Mato Grosso, e nas regiões ocidental e oriental do Tocantins. Além das áreas mais críticas, o Inmet também identificou outras regiões que enfrentarão níveis de umidade entre 20% e 12%.

Isso inclui partes do sudeste do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e o Distrito Federal. Um alerta adicional foi emitido para estados como Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, onde a umidade pode variar entre 30% e 20%, indicando um potencial risco à saúde. A baixa umidade do ar pode trazer desconfortos, como o ressecamento da pele. Para minimizar os efeitos, é aconselhável que a população mantenha uma boa hidratação, beba bastante água e evite a exposição ao sol durante os períodos mais quentes do dia.

O uso de hidratantes também é recomendado para ajudar a proteger a pele. As autoridades meteorológicas ressaltam a importância de estar atento às condições climáticas, especialmente em épocas de baixa umidade, que podem afetar a saúde e o bem-estar da população. A conscientização sobre esses alertas é fundamental para prevenir problemas relacionados à desidratação e ao desconforto causado pela aridez.

