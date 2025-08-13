Inmet emite alerta laranja para baixa umidade do ar no Distrito Federal e seis Estados brasileiros

Previsão é que a umidade relativa do ar varie entre 12% e 20%, o que pode trazer consequências significativas para a população

Bruno Peres/Agência Brasil Com a queda nos níveis de umidade, o Inmet destaca os riscos de incêndios florestais e problemas de saúde



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta laranja devido à baixa umidade do ar que afeta o Distrito Federal e seis estados brasileiros: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, partes de Minas Gerais e Paraná. A previsão é que a umidade relativa do ar varie entre 12% e 20%, o que pode trazer consequências significativas para a população. Com a queda nos níveis de umidade, o Inmet destaca os riscos de incêndios florestais e problemas de saúde. Entre os efeitos adversos estão o ressecamento da pele e desconfortos nos olhos, boca e nariz. Para minimizar esses impactos, é aconselhável que as pessoas aumentem a ingestão de líquidos e evitem a exposição ao sol durante os períodos mais quentes do dia.

Além disso, o órgão recomenda a umidificação dos ambientes e a hidratação da pele como medidas preventivas. A prática de atividades físicas ao ar livre não é indicada nesse período, uma vez que pode agravar os problemas relacionados à baixa umidade. O alerta laranja do Inmet abrange um total de 853 municípios e permanecerá em vigor até as 18h desta quarta-feira (13), exigindo atenção especial da população para evitar complicações de saúde e incêndios.

