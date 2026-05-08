Inmet emite alertas para chuvas intensas e vendaval em 24 estados

Também há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas

  • Por Estadão Conteúdo
  • 08/05/2026 15h36
Renato S. Cerqueira/Ato Press/Estadão Conteúdo Pedestres se protegem da chuva que cai pela Avenida Paulista Há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora em São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (8) alertas amarelo, de perigo potencial, e laranja, de perigo, para chuvas intensas e vendaval em 24 estados brasileiros, incluindo São Paulo.

O alerta laranja para chuvas intensas é válido das 09h10 às 23h59 desta sexta-feira no Amapá e no Pará. Nessas regiões, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, além de ventos de 60 a 100 km/h.

Também há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Os alertas amarelos para chuvas intensas entraram em vigor entre 09h10 e 09h23 e seguem válidos até às 23h59 desta sexta-feira. Eles abrangem os seguintes Estados:

  • Acre
  • Alagoas
  • Amapá
  • Amazonas
  • Ceará
  • Maranhão
  • Mato Grosso
  • Mato Grosso do Sul
  • Pará
  • Paraíba
  • Paraná
  • Pernambuco
  • Piauí
  • Rio Grande do Norte
  • Rondônia
  • Roraima
  • Santa Catarina
  • São Paulo
  • Sergipe
  • Tocantins

Nessas áreas – que incluem a capital paulista e toda a região metropolitana de São Paulo – há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. O risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.

Já os alertas amarelos para vendaval começaram a valer à 0h para Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, às 12h, em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Ambos seguem válidos até as 23h59 desta sexta-feira.

Nessas regiões, os ventos podem chegar a 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores.

