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Inmet emite diversos alertas para chuvas no país; veja estados afetados

Para São Paulo, há possibilidade de chuva de até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo

  • Por Estadão Conteúdo
  • 28/04/2026 15h13
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Paulo Pinto/Agência Brasil CHUVA-CLIMA-TEMPORAL Alerta vale até o fim desta terça (28)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranja e amarelo para tempestades em São Paulo e outros estados do Sul, Norte e Nordeste do País.

Para o Estado de São Paulo, o aviso amarelo, que tem validade até a noite desta terça-feira (28), indica a possibilidade de chuva de até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Em áreas do Amazonas, Acre, Paraná, Santa Catarina, o aviso laranja sinaliza tempestades com ventos de até 100 quilômetros por hora e também queda de granizo.

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