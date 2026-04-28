Inmet emite diversos alertas para chuvas no país; veja estados afetados

Para São Paulo, há possibilidade de chuva de até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo

Paulo Pinto/Agência Brasil Alerta vale até o fim desta terça (28)



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranja e amarelo para tempestades em São Paulo e outros estados do Sul, Norte e Nordeste do País.

Para o Estado de São Paulo, o aviso amarelo, que tem validade até a noite desta terça-feira (28), indica a possibilidade de chuva de até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Em áreas do Amazonas, Acre, Paraná, Santa Catarina, o aviso laranja sinaliza tempestades com ventos de até 100 quilômetros por hora e também queda de granizo.