Inscrições para o FIES do segundo semestre começam nesta terça-feira

Serão 69 mil vagas oferecidas até a sexta-feira, 30; é a maior oferta de vagas para uma edição de segundo semestre

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Inscrições poderão ser realizadas pelo portal do Fies até sexta-feira



Começam nesta terça-feira, 27, as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre. Serão 69 mil vagas oferecidas até a sexta-feira, 30 de julho, pelo portal do Fies. O resultado será divulgado a partir de 3 de agosto. O candidato pré-selecionado deve completar sua inscrição no período de 4 a 6 de agosto. Os candidatos que não forem pré-selecionados na chamada única poderão disputar uma das vagas remanescentes oferecidas na lista de espera. Nesse caso, o prazo de convocação é de 4 até 31 de agosto. Pode ser inscrever no Fies quem fez o Enem a partir de 2010; teve média igual ou superior a 450 pontos nas notas das cinco provas e que não tenha zerado na redação.Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até 3 (três) salários mínimos.

As 69 mil vagas serão distribuídas em 23.320 cursos/turnos de 1.324 instituições privadas de ensino superior. O Estado com mais vagas é São Paulo, com 9684. Em seguida vem Minas Gerais, com 7793. A Bahia irá ofertar 6087. Em 2020, o número de vagas oferecidas sofreu uma queda de 35,6% em relação à quantidade ofertada no mesmo período de 2019. Segundo o Ministério da Educação, neste semestre, porém, diferente de anos anteriores, a edição do Fies para o 2º semestre tem uma oferta maior de vagas do que a edição para o 1º semestre, que geralmente é a que tem um volume maior de vagas e instituições participantes.