INSS divulga calendário de pagamento de benefícios em 2021; confira

Aqueles que ganham um salário mínimo receberão entre os dias 25 de janeiro e 5 de fevereiro; depósitos de segurados com renda mensal acima do piso nacional serão feitos em 1º de fevereiro

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Atualmente, mais de 35 milhões de pessoas recebem aposentadoria, pensão ou auxílio-doença.



O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou nesta quarta-feira, 2, o novo calendário do recebimento dos benefícios em 2021. Atualmente, mais de 35 milhões de pessoas recebem aposentadoria, pensão ou auxílio-doença. Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 5 de fevereiro. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro. A orientação do INSS é que os segurados fiquem atentos: a data de depósito dos proventos depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Cada benefício é composto por uma numeração única e segue um padrão de 10 dígitos no seguinte formato: 999.999.999-9. Ou seja, o número a ser observado será o penúltimo.

Confira o calendário: