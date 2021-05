Instituto Butantan confirma chegada de insumos para produção da CoronaVac

Matéria-prima vinda da China chegará ao Brasil no dia 26 de maio; segundo o governo do Estado e a instituição, o atraso na vinda do IFA é resultado de problemas diplomáticos entre os países

MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 10/05/2021 A produção da CoronaVac está paralisada desde a última sexta-feira, 14, no Instituto Butantan



O Instituto Butantan recebeu, na manhã desta segunda-feira, 17, uma previsão para chegada de uma nova remessa de Ingredientes Farmacêuticos Ativos (IFA) vindos da China. Os insumos são usados durante a produção da CoronaVac pelo Instituto Butantan. Segundo o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), a chegada do novo lote com 4 mil litros de matéria-prima, capazes de produzir 7 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, está prevista para o dia 26 de maio. Devido à falta, o Butantan paralisou a produção do imunizante na última sexta-feira, 14. À Jovem Pan, a organização reforçou que a fabricação será retomada assim que mais insumos chegarem da China. O governo de São Paulo e representantes do Butantan têm dito que as relações diplomáticas entre Brasil e China andam abaladas por conta de sucessivas declarações dadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que chegou a insinuar que o país asiático teria criado a doença. “Questões referentes à relação diplomática Brasil e China podem, sim, estar interferindo diretamente no cronograma de liberação de novos lotes de insumos”, diz nota do Butantan. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma, no entanto, que o atraso não passa de uma questão contratual e comercial.