Internações na UTI por Covid-19 voltam a crescer em São Paulo após seis meses

Taxa de ocupação no Estado é de 23,4% e na Região Metropolitana é de 32,8%

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO UTIs do Estado de São Paulo voltam a receber pacientes



O Estado de São Paulo têm visto um crescimento nas internações na UTI por Covid-19 que não acontecia nos últimos seis meses. Segundo um levantamento do governo, nesta quinta-feira, 30, a taxa de ocupação na UTI no Estado é de 23,4% e na Região Metropolitana é de 32,8%. Em números absolutos, o resultado é de 1.013 internados. Ontem esse número era de 1003 pessoas e na terça-feira, 28, o número era de 984 pessoas. A última vez que o número de internações ultrapassou os mil foi em 2 de dezembro (1.048). Em junho, havia 11 mil internados no Estado, enquanto esse número caiu para 3 mil ema gosto, 1.600 para outubro e 1.000 em novembro. No Estado a taxa maior de casos é entre o público feminino (54% a 46%), já nos óbitos a letalidade é maior entre os homens com 56% contra 44%. No total São Paulo tem 4.449.552 casos e 154.691 mortes.