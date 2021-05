Irmã de Jair Bolsonaro é internada em hospital no interior de São Paulo

Vânia Rubian Bonturi Bolsonaro deu entrada no Hospital São João, na cidade de Registro, nesta sexta; instituição de saúde não informou o motivo pelo qual paciente foi internada

Direita Cajati/Facebook/Reprodução de vídeo Vânia Bolsonaro está internada em hospital da cidade de Registro



A irmã do presidente Jair Bolsonaro, Vânia Rubian Bonturi Bolsonaro, foi internada nesta sexta-feira, 21, em um hospital da cidade de Registro, no interior de São Paulo. A internação de Vânia no hospital São João Apamir foi confirmada pela Jovem Pan, mas a instituição de saúde não informou o motivo pelo qual ela está no local e também não deu detalhes sobre o estado de saúde da paciente. Vânia, que é a mais nova dos cinco irmãos da família Bolsonaro, é dona de uma rede de lojas de varejo na cidade de Cajati, no Vale do Ribeira, município no qual ela mora.