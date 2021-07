Jair Bolsonaro recebe alta de hospital após cinco dias internado

Presidente deu entrada no Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, na última quarta-feira, 14, com um quadro de subclosão intestinal

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente recebeu alta de hospital neste domingo



O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, na manhã deste domingo, 18, após cinco dias de internação para tratar um quadro de subclosão intestinal. A saída do hospital foi confirmada em boletim médico divulgado pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, que afirmou que Bolsonaro “seguirá com acompanhamento ambulatorial pela equipe médica assistente”. Nas primeiras horas da manhã, o médico responsável pelo acompanhamento de Bolsonaro desde a facada levada em campanha eleitoral no ano de 2018, Antônio Luiz Macedo, foi ao hospital e afirmou que o presidente pode voltar às atividades de trabalho nesta segunda-feira, 19. Apesar da “permissão” para voltar aos trabalhos a partir da segunda-feira, em conversa com jornalistas na saída do hospital o presidente afirmou que não parou de trabalhar, disse que conversou com ministros ao longo de todo o seu período de internação e que deve conversar sobre problemas relacionados à Covid-19 com o representante da Saúde, Marcelo Queiroga.

Ele voltou a falar sobre a necessidade de somar os esforços para manter a economia ativa durante a pandemia, sobre buscas por um tratamento para o novo coronavírus, criticou a CPI da Covid-19 e falou sobre o voto impresso. “Parece que alguns estão com saudades, eu não entendo por que não querem voto auditável, por que essa briga? Nós queremos transparência nas eleições. Não existem eleições sem transparência, isso é fraude”, disse. Bolsonaro também comentou que tinha 90% de chances de precisar de cirurgia e comemorou o fato de que não passou por operação para melhorar. Ao longo dos dias em que ficou internado, o presidente conseguiu caminhar pelos corredores da instituição de saúde. O presidente entrou no sábado, 17, em uma dieta cremosa não fermentativa, que tem por finalidade reduzir a formação de gases intestinais e a distensão abdominal. Ele chegou a participar de um evento online de inauguração de uma agência da Caixa Econômica Federal na cidade de Missão Velha (CE).