Menina de 4 anos morre após ser atingida por explosivo enquanto dormia no interior de SP

Adolescente de 14 anos jogou a bomba dentro da casa da criança; polícia apura o caso

Reprodução/TV Globo Adolescente jogou explosivo para dentro da casa



Uma menina de 4 anos morreu no Natal, no último sábado, 25, após ser atingida por um explosivo arremessado para dentro do quarto onde dormia em Barretos, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um adolescente de 14 anos jogou a bomba dentro da casa da criança no fim da tarde de sábado, na Avenida Amador Alves de Queiroz, Vila Gomes, no centro da cidade. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e apuraram que a vítima estava dormindo quando foi atingida pelo artefato explosivo. O pai da criança a levou até o hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como ato infracional de lesão corporal culposa e comunicação de óbito pelo plantão da Seccional de Barretos. Os fatos são investigados pelo 1° DP da cidade.