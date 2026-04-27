Jogos universitários acabam em agressão e risco de incêndio no interior de São Paulo

Clovis Roberto de Leão, de 28 anos, diz que foi agredido por três estudantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie após defender sua amiga

Os jogos universitários conhecidos como “Economíadas”, realizados em São Carlos, no interior de São Paulo, terminaram em confusão no último dia 21, com registro de agressões contra o promotor do evento e um princípio de incêndio causado pelo uso de sinalizador dentro do ginásio.

Cada uma das ocorrências gerou uma multa de R$ 20 mil para a agência Criativa, responsável pela organização da festa universitária, imposta pela prefeitura.

Clovis Roberto de Leão, de 28 anos, diz que foi agredido por três estudantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie após defender sua amiga, que teria sido ofendida por eles.

De acordo com outra amiga do promotor e influenciador, um dos estudantes se aproximou da amiga de Clovis, causando empurrões e na retirada do estudante do local por seguranças da festa. Do lado de fora do evento, ele e outros alunos voltaram a provocar o influenciador.

Ainda segundo a testemunha, Clóvis foi cercado e agredido por cerca de quatro pessoas. A Universidade Presbiteriana Mackenzie informou, em nota, que repudia qualquer ato de violência e que apura o caso.

Clovis foi internado na UTI da Santa Casa de São Carlos após sofrer uma convulsão ao chegar em casa. O promotor recebeu alta na quinta-feira (23), porém, foi novamente internado no sábado (25), devido a uma infecção.

Princípio de incêndio

Na segunda-feira (20), durante uma partida de basquete da Economíadas, um aluno da Fundação Getulio Vargas (FGV) lançou um sinalizador na arquibancada, o que levou outros artefatos do mesmo tipo, que estavam em uma caixa, a entrarem em combustão. O ginásio do Santa Felicia ficou infestado de fumaça.

O local foi evacuado imediatamente e não houve registro de feridos, segundo a prefeitura de São Carlos.

Após o caos, a Criativa foi multada em R$ 40 mil e tem um prazo de 10 dias para apresentar sua defesa.

A agência se pronunciou por meio de uma nota em seu instagram. “A organização do Economíadas manifesta profunda solidariedade ao nosso amigo promotor Clovis Roberto de Leão, bem como a seus familiares e amigos, desejando sua plena e rápida recuperação. Reiteramos nosso repúdio veemente a qualquer forma de violência”, disse a Criativa.

A organização do Economíadas também informou que instaurou apuração interna para o “completo esclarecimento dos fatos” e permanece à disposição para colaborar com as investigações.

A Jovem Pan tenta contato com a Polícia Civil sobre o caso. As universidades Mackenzie e FGV também foram procuradas para envio de posicionamento. Se houver resposta, o texto será atualizado.