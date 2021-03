Jovem de 18 anos morre no litoral de SP após desmaiar durante relação sexual no chuveiro

Causa do óbito ainda não foi descoberta; nas redes sociais, o esposo da vítima prestou homenagem: ‘Quando fazíamos as pazes, voltávamos mais fortes e intensos, como na nossa última noite’

Imagem: Reprodução/Facebook Christian Figueiredo Neste mês, o casal passou a morar junto para cuidar da filha recém-nascida



A jovem Vitória Costa de Castro, de 18 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 18, após desmaiar durante uma relação sexual com seu marido, de 19 anos. O homem relatou à polícia que, após a primeira relação, teria ido tomar banho e chamado pela jovem. Em uma segunda transa no chuveiro da residência, localizada em São Vicente, no litoral de São Paulo, Vitória teria dado um suspiro e desmaiado. Pedindo socorro, o esposo ligou para o sogro, que foi rapidamente ao encontro do casal. Chegando ao local, o pai da vítima acionou a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas Vitória já estava sem vida.

O resgate atestou a morte, mas não sua causa. De acordo com a polícia, a vítima não possuia marcas de agressão. A estudante havia sido mãe recentemente, o bebê tem apenas dois meses de vida. Vitória não fumava, bebiba ou usava drogas, conforme o depoimento de seu pai à Polícia Civil. A Delegacia Sede de São Vicente registrou a morte como suspeita e encaminhou a investigação do caso ao 2º DP do município. Nas redes sociais, Christian Figueiredo, seu esposo, publicou uma homenagem à jovem. “Amor, não tenho palavras para expressar o que estou sentindo. A ficha ainda não caiu, foram um ano e cinco meses intensos ao seu lado. Faz cinco meses que te pedi em noivado e, quando você aceitou, fiquei tão feliz. Você ficou grávida, nossa princesinha nasceu e resolvemos morar juntos neste último mês. A saudade bate forte e já não sei o que é viver sem você, sem o seu carinho, seu abraço e as nossas brigas. Quando fazíamos as pazes, voltávamos mais fortes e intensos, como foi nossa última noite. Sempre te amarei, minha branquinha”, escreveu na legenda da postagem.