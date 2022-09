Jovem é agredida na cabeça com pedaço de madeira após discussão política em bar

Caso aconteceu em um bar de Angra dos Reis, no Rio; agressor foi autuado por lesão corporal

Reprodução/Google Maps Caso foi registrado na 166ª DP, em Angra dos Reis



Durante uma discussão em um bar de Angra dos Reis, uma jovem de 19 anos foi agredida e o caso está sendo investigado pela polícia. O desentendimento começou após a irmã da vítima fazer comentários críticos ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Em nota enviada à Jovem Pan, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que o caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis) e todos os envolvidos prestaram depoimento. “O autor foi autuado por lesão corporal e o caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim)”, informaram as autoridades neste sábado, 24. Segundo divulgado pelo jornal O Globo, Estefane de Oliveira Laudano estava no bar com sua irmã, Esther de Oliveira Laudano, que em uma conversa fez comentários desfavoráveis ao presidente que busca a reeleição. Um apoiador de Bolsonaro que estava próximo a elas ouviu a conversa e se envolveu no assunto. Houve uma discussão e a proprietária do local teria expulsado o o homem em questão do estabelecimento. Ele, no entanto, retornou ao local com um pedaço de madeira e voltou a discutir com Esther. Para defender a irmã, Estefane ficou entre eles e acabou sendo atingida com um golpe na cabeça. A polícia foi acionada pouco depois e o homem encontrado em uma rua próxima ao bar.