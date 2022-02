Jovem mineiro escapa de golpe e entrega celular de suspeito envolvido no esquema à polícia

Morador de Belo Horizonte, Paulo Gonçalves compartilhou vídeo no qual ele consegue pegar aparelho de motoboy

Reprodução / Twitter / @paulorgoncalves Reconhecimento facila da vítima seria usado para assinar financiamento de carro através de aplicativo de banco



O morador de Belo Horizonte Paulo Gonçalves conseguiu escapar de um golpe e pegou o celular de um motoboy suspeito de participar no esquema. Gonçalves, de 26 anos, relatou o caso no Twitter e a postagem viralizou. O jovem explicou que dois bancos haviam consultado sua pontuação no serviço de crédito Serasa, o que levantou suspeitas, e que recebeu uma mensagem no aplicativo WhatsApp de uma suposta floricultura, que dizia que ele receberia presente de um remetente oculto. Paulo conta que foi informado pela suposta floricultura da chegada do motoboy no prédio em que ele mora. Ele fez contato com o motociclista que lhe entregou um kit de perfumaria.

Cinco minutos depois, a suposta floricultura ligou mais uma vez, pedindo que Paulo descesse novamente para que o motoboy pudesse tirar uma foto do rosto dele e comprovar a entrega. A espera entre os dois contatos seria para preencher os dados dele em um aplicativo. Nessa segunda vez, o jovem gravou tudo, e foi quando ele pegou o celular do entregador e correu. O aparelho estava no aplicativo do banco Itaú, em uma tela que pedia o reconhecimento facial para a assinatura do documento de financiamento de um carro. A Polícia Civil instaurou inquérito policial e o caso está em andamento na 2 ª Delegacia Especializada em Investigação de Fraudes. O celular será periciado. O golpe consiste em uma quadrilha pegar os dados de uma pessoa e mandar mensagens no WhatsApp para confirmá-lo; na sequência, realiza uma entrega, usando a identificação facial para poder entrar em aplicativos de bancos e pedir empréstimos em nome da vítima.

FILMAGEM DO ÁPICE Na hora que virou o celular para mim com parte tampada e falou que era para tirar selfie para comprovar entrega, eu peguei o celular e saí correndo, levantei a fita e vi escrito Itaú Ele pegou a moto e fugiu pic.twitter.com/6nvx3GxOK6 — Paulo Gonçalves 🧏🏻‍♂️ (@paulorgoncalves) February 4, 2022

Na delegacia com o celular

Se liguem na fita, na hora da selfie ela serve para tampar que a tela de selfie é do Itaú A tela era a tela de selfie de finalizar financiamento pelo Itaú pic.twitter.com/FrQswFFAJa — Paulo Gonçalves 🧏🏻‍♂️ (@paulorgoncalves) February 4, 2022

Nas 2 vezes que desci eu gravei tudo, o vídeo da primeira vez eu filmei o rosto do cara, a moto c placa e pegou áudio todo

O presente tá aqui, é 1 perfume, 1 gel e 1 creme da Boticário — Paulo Gonçalves 🧏🏻‍♂️ (@paulorgoncalves) February 5, 2022

O print que tirei mostrando as 2 consultas que fizeram (eu tiro print de TUDO) pic.twitter.com/L2lqkz8H5n — Paulo Gonçalves 🧏🏻‍♂️ (@paulorgoncalves) February 5, 2022