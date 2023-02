Jovem Pan apoia campanhas de doações para famílias vítimas das chuvas no litoral de SP; saiba como ajudar

Cruz Vermelha, Fundo Social de São Paulo e Central Única das Favelas são algumas das instituições atuando na questão; ao todo, 2,5 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas na região após os deslizamentos de terra e desabamentos de imóveis ocorridos

Defesa Civil de SP/ Flickr Governo de São Paulo Casa destruída pelas enchentes e fortes chuvas que assolaram a cidade litorânea de São Sebastião



O Grupo Jovem Pan está apoiando diversas campanhas de doações para as 2,5 mil famílias que ficaram desalojadas ou desabrigadas nas cidades do litoral norte atingidas por fortes chuvas nos últimas dias. As pessoas, que foram levadas para abrigos temporários da administração pública, estão precisando de itens básicos como água mineral, comida, roupas e colchões. Quem quiser ajudar pode escolher a entidade e campanha para contribuir. Dentre elas está a Cruz Vermelha de São Paulo, com duas formas de arrecadação. A primeira é o recebimento de dinheiro via PIX, por meio da chave soschuvas@cruzvermelhasp.org.br; a segunda é com doações de itens presencialmente, que devem ser feitas diretamente à instituição, na sede da Cruz Vermelha em São Paulo, na avenida Moreira Guimarães, 699, Indianópolis, na zona sul da capital paulista.

A ONG Fundo Social de São Paulo também iniciou uma campanha de arrecadação de doações com duas formas de contribuição, por pix ou entregando itens essenciais presencialmente na capital paulista. Para fazer a transferência financeira, é possível utilizar duas chaves PIX da entidade. São elas: e-mail da ONG, doacoesfussp@sp.gov.br; ou o CNPJ: 44.111.698-0001/98. Para entregar doações na sede da organização, como água mineral, alimentos não perecíveis e colchões, é preciso ir até o endereço Avenida Marechal Mário Guedes, 301, Jaguaré, na zona oeste da capital, das 8 às 17 horas.

A Central Única das Favelas também está com uma campanha de arrecadação de doações, com duas formas de participação. Por PIX: doacoes@cufa.com.br; ou entregando a doação presencialmente nos endereços disponíveis nas redes sociais da Cufa.