Jovem Pan concorre a dois prêmios iBest: melhor plataforma digital e melhor streaming; veja como votar

Votação é aberta, pela internet e vai até o dia 2 de dezembro; vencedores serão conhecidos nos dias 10 e 11

Jovem Pan/Reprodução Jovem Pan está entre os TOP 3 do prêmio iBest nas categorias de melhor plataforma digital de notícias e de streaming de vídeo e música



A Jovem Pan está entre os três finalistas de duas categorias do prêmio iBest 2020: streaming de vídeo e música e notícias e comunicações. Lançado em 30 de abril deste ano, o Panflix, plataforma de streaming da Jovem Pan, concorre com Spotify e YouTube. O vencedor desta categoria será anunciado em 10 de dezembro. No dia seguinte, será condecorada a melhor plataforma digital de notícias do país. Com todo o seu conteúdo disponível em um sistema multiplataforma, a Jovem Pan compete com G1 e CNN. A votação é aberta, realizada pela internet e vai até o dia 2 de dezembro. Para votar, é fácil: basta clicar aqui e selecionar o ícone da Jovem Pan News; e, para votar no Panflix, clique aqui. Quem segue a página do iBest no Instagram tem a escolha computada em dobro.

Criado em 1995, o iBest é referência em inovações digitais no Brasil. Neste ano, a premiação passou por uma reformulação a fim de apontar os melhores considerando a presença unificada em diversas plataformas que compõem o universo digital: sites, aplicativos e redes sociais como Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. A Jovem Pan se colocou entre os três primeiros por disponibilizar todo o seu conteúdo original em diversas mídias. O site, por exemplo, além de veicular notícias exclusivas sobre o Brasil e o mundo, esportes e entretenimento, agrega os podcasts da casa e vídeos da programação ao vivo. Atrações como “Jornal da Manhã”, “Pingos nos Is”, “Pânico” e “Morning Show” podem ser acompanhadas pelo site, rádio, Panflix e YouTube. O serviço de streaming reúne diversos programas em vídeo (que variam entre jornalismo, entretenimento e esporte), canal infantil, entre outros.

Investindo cada vez mais em produção original e multiplataforma, a Jovem Pan contratou novos profissionais e lançou cinco programas. Comandado por Ligia Mendes, o “Tô na Pan” é leve, divertido e conta com a participação dos artistas mais relevantes do momento. O “Conselho de CEO” é semanal e dá dicas de economia e empreendedorismo aos espectadores. Augusto Nunes, estrela da casa, estreou no dia 28 de setembro o “Direto ao Ponto”, programa semanal que recebe um convidado por semana. Hamilton Mourão, vice-presidente da República, foi o primeiro entrevistado. O “De Tudo Um Pouco” aborda assuntos como moda, costumes, cinema, esporte, gastronomia, viagem, política, economia, relacionamentos, redes sociais e saúde. Fred Ring e Leandro Narloch são os apresentadores desta atração, que também tem as participações de Vivi Tomasi e Renata Kuerten. Apresentado por Lívia Zanolini, o “Tá Explicado” se propõe a debruçar-se didaticamente sobre um tema. Recentemente, o programa revelou como uma vacina age no organismo.

Ao todo, o iBest 2020 contemplará 54 categorias espalhadas em 12 temas: marketplaces e economia colaborativa; viagens, turismo e transporte; decoração; moda e beleza; educação e infantil; tecnologia; comportamento e crenças; gastronomia e alimentos; informação e governo; finanças e economia; entretenimento; e saúde, esporte e pets. Além da Jovem Pan, concorrem ao prêmio desde clubes de futebol até bancos digitais, passando por redes de supermercado, youtubers, influenciadores digitais e autoridades religiosas. Os vencedores serão anunciados entre 7 e 11 de dezembro (confira aqui a agenda). O prêmio de streaming de vídeo e música será entregue no dia 10. O de notícias e comunicações, no dia 11.