Jovem Pan é finalista em duas categorias do prêmio iBest 2021; saiba como votar

Grupo concorre em “notícias e jornalismo”, que considera a presença digital dos veículos de comunicação, e “opinião e cidadania”, com o programa “Os Pingos nos Is; público pode fazer sua escolha até 24 de outubro

A Jovem Pan está entre no top3 de duas categorias do prêmio iBest 2021: “opinião e cidadania” e “notícias e jornalismo”. Atual vencedora desta última, que engloba as melhores plataformas digitais de notícias do Brasil, a Jovem Pan News concorre com BBC News e G1. O programa Os Pingos nos Is disputará com Danilo Gentili e Felipe Neto o título de melhor conteúdo de opinião e cidadania. A JP ainda poderá emplacar um terceiro concorrente. O Pânico briga com Flow, O Assunto, Podpah e Primocast para figurar entre os finalistas categoria podcast — escolhidos serão divulgados na próxima quinta-feira, 23. A votação para todos os prêmios do iBest é aberta ao público e termina no dia 24 de outubro (veja abaixo como votar).

Criado em 1995, o iBest premia as melhores iniciativas do universo digital brasileiro. Em seu retorno depois de 12 anos, o prêmio finalizou a edição de 2020 com mais de 2 milhões de votos certificados. Na edição deste ano, o número de categorias aumentou de 50 para 74, refletindo as mais relevantes tendências e interesses dos brasileiros no universo digital, considerando a presença unificada nas diversas plataformas que o compõem: sites, aplicativos, e-commerce e redes sociais como Instagram, Tiktok, Facebook, Youtube, Linkedin, Twitcher e Twitter.

Veja como votar

Opinião e Cidadania



Clique AQUI e vote em Os Pingos nos Is

Notícias e Jornalismo

Clique AQUI e vote na Jovem Pan News

_ Basta fazer o login (com sua conta no Facebook ou no Google), selecionar o ícone desejado e confirmar sua escolha