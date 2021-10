Jovem Pan e Spotify fecham parceria e lançam nesta segunda-feira o podcast esportivo Primeira Rodada

De segunda a sexta, os jornalistas Beth Romero, Bruno Prado e Mauro Beting comandarão o debate sobre a rodada do dia anterior, com análise e informação

Arte/Jovem Pan O podcast Original Spotify Primeira Rodada estreia nesta segunda-feira, 25, com os jornalistas Beth Romero, Bruno Prado e Mauro Beting



Em uma parceria inédita, a Jovem Pan e o Spotify estreiam nesta segunda-feira, 25, o podcast Original Spotify Primeira Rodada –um produto pioneiro no jornalismo esportivo, produzido com o que há de mais quente após o final de cada jornada com a bola rolando pelos principais gramados brasileiros. Os jornalistas Beth Romero, Bruno Prado e Mauro Beting comandarão o debate sobre a rodada do dia anterior, com análise e informação, de segunda-feira a sexta-feira nas primeiras horas da manhã para todo o país. A equipe responsável pela produção, comandada por Gabriel Dias, conta com a chegada de reforços: o produtor Rodrigo Seraphim e o sonoplasta André Luis Dias.

O produto vem para reforçar a presença da Jovem Pan no jornalismo esportivo, segundo a gerente de conteúdo de podcasts do grupo, Paula Carvalho. “Estamos felizes com o resultado do nosso primeiro original Spotify, especialmente por ser um produto de esporte, um dos pilares fortes da história do grupo Jovem Pan.” O Primeira Rodada estará disponível para ser ouvido em duas versões: a completa e também uma menor, com as principais informações. O conteúdo é gratuito, e estará disponível para download apenas no Spotify.