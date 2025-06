Justiça solta empresário que atropelou motoboy em São Paulo

Decisão judicial incluiu a aplicação de medidas cautelares como suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, proibição de deixar a cidade por oito dias e uso de tornozeleira eletrônica

A Justiça de São Paulo liberou Igor Ferreira Sauceda, um empresário envolvido em um trágico caso de atropelamento que resultou na morte do jovem motoboy Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de apenas 21 anos. O incidente, que ocorreu após um desentendimento no trânsito, envolveu uma perseguição na zona sul da capital paulista. Segundo relatos, o motoboy teria chutado o retrovisor da Porsche de Sauceda, o que levou o empresário a seguir a vítima. A juíza Isabel Begalli Rodriguez, da 3ª Vara do Júri, decidiu pela soltura, alegando falta de evidências suficientes para comprovar um comportamento ameaçador por parte do empresário, como inicialmente sugerido nos autos do processo.

A decisão judicial incluiu a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão, consideradas mais adequadas pela magistrada para garantir a ordem pública e a continuidade do processo. Entre as restrições impostas a Sauceda estão a obrigação de comparecimento mensal em juízo, a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a proibição de deixar a cidade por oito dias, além do uso de tornozeleira eletrônica. O inquérito que investigava as supostas ameaças feitas por Sauceda com seu veículo foi arquivado, devido à insuficiência de provas para sustentar as acusações.

Até o momento, a defesa de Sauceda não se pronunciou sobre a decisão judicial. O caso continua a gerar ampla repercussão, levantando questões sobre a aplicação da Justiça em situações de violência no trânsito. A decisão de liberar o empresário, mesmo com as medidas restritivas, tem alimentado debates sobre a adequação das penas e a segurança pública.

