Kellen Severo, colunista da Jovem Pan, ganha o prêmio Especialistas pela sexta vez consecutiva

Jornalista também é comentarista do Jornal da Manhã e apresentadora do Painel Hora H do Agro; ela foi gratificada na categoria agricultura

Kellen Severo/Arquivo Pessoal A jornalista Kellen Severo foi eleita a melhor jornalista de agricultura do país pelo prêmio Especialistas



Com mais de dez anos na cobertura do agronegócio, jornalista Kellen Severo, colunista do site da Jovem Pan, comentarista do Jornal da Manhã (com a seção Hora H do Agro) e apresentadora do Painel Hora H do Agro, que vai ao ar nos finais de semana, foi laureada no Prêmio Especialistas 2021, promovido em conjunto pelo Centro de Estudos da Comunicação (Cecom) e a plataforma Negócios da Comunicação, responsável por uma das revistas mais lidas por profissionais da área de comunicação e marketing. Pelo sexto ano consecutivo, Kellen foi eleita a melhor jornalista de agricultura do país. Neste ano, ela também ganhou destaque na mesma categoria pelo voto popular.

O prêmio reconhece o trabalho dos profissionais que realizam a cobertura especializada de 27 setores da economia. Dentro de cada uma das áreas, foram escolhidos três nomes finalistas. A escolha dos vencedores foi feita através de votação realizada entre jornalistas e outros profissionais de comunicação do país. A entrega da premiação ocorreu entre os dias 6 e 9 deste mês, durante o Fórum de Jornalismo Especializado e o Fórum de Jornalismo Regional e Comunitário. Devido à pandemia, a premiação aconteceu de forma 100% online, com transmissão ao vivo pelo YouTube.