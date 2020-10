Levantamento do Procon aponta diferença de até 190% em preço de brinquedos em São Paulo

Veja dicas de como comprar os presentes para o Dia das Crianças de forma virtual e com preço justo

Fernando Frazão - Agência Brasil Dia das Crianças está chegando e preços de bonecas e demais brinquedos sobem



O Dia das Crianças está chegando e, para garantir que o consumidor tenha um preço justo nas compras, a Fundação Procon-SP realizou uma Pesquisa Comparativa de Preços de Brinquedos em cinco grandes redes de varejo e encontrou diferenças de até 190% para o mesmo produto. Um dos exemplos citados pela Fundação em seu site oficial foi o preço da ‘Super Massa Frutas’ (um kit de massinha), da Estrela, encontrado em um estabelecimento por R$ 18,99 e, em outro, por R$ 55, uma diferença total de R$ 36,01 no valor absoluto.

O levantamento foi realizado nos sites da Americanas, Carrefour, Extra, Magazine Luiza e Ri Happy, nos dias 29 e 30 de setembro, com 70 itens entre bonecas/bonecos, jogos e massas de modelar. De acordo com o Procon-SP, para não gastar demais é “interessante que o consumidor analise a tendência geral de preços praticados pelos estabelecimentos, bem como, no ato da compra, verifique o preço do frete e condições de entrega, que pode pesar no preço final”. Veja abaixo outras dicas da Fundação para que os pais possam comprar os presentes das crianças de forma online e com preços justos.