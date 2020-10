A organização também prevê uma redução de 4,8% do PIB mundial em 2020, que seria compensada por um aumento de 4,9% em 2021

EFE/EPA/Peter Foley Comércio mundial cairá 9,2% em 2020, prevê OMC



O comércio mundial está dando sinais de recuperação em meio à profunda crise provocada pela pandemia de Covid-19. De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), a estimativa é de que 2020 feche com uma queda de 9,2%. O número é tratado como positivo pois, em abril, a expectativa era de uma retração do setor de 12,9% este ano. Os novos cálculos da OMC, divulgados nesta terça-feira, 6, incluem projeções para 2021, ano em que a entidade espera um crescimento no volume do comércio mundial equivalente a 7,2%, ainda insuficiente para restaurar os padrões anteriores a crise provocada pelo novo coronavírus.

A organização também prevê uma redução de 4,8% do PIB mundial em 2020, que seria compensada por um aumento de 4,9% em 2021. “Uma nova onda da Covid-19, que exija novos confinamentos poderia reduzir o crescimento do PIB mundial em dois a três pontos percentuais e subtrair 4% do crescimento do comércio de mercadorias esperado para 2021”, disse o vice-diretor geral da OMC, Xiaozhun Yi. Os prejuízos no setor do comércio internacional não foram maiores, em grande parte, devido à demanda constante por suprimentos médicos e ao aumento registrado na procura por aparelhos eletrônicos e bens tecnológicos.

*Com informações da Agência EFE