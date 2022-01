Liga das escolas de samba de SP se propõe a acatar protocolos sanitários para manter desfile

Entidade que representa as escolas de samba da capital paulista disse que trabalhará ao lado da prefeitura para garantir o cumprimento das medidas sanitárias estabelecidas

NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Desfiles deverão acontecer mesmo com o cancelamento do carnaval de rua



Horas após a prefeitura da cidade de São Paulo anunciar o cancelamento do carnaval de rua, a Liga das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP), responsável pelos desfiles das agremiações no Sambódromo do Anhembi, se manifestou sobre o assunto, se colocando à disposição para acatar os protocolos sanitários contra a Covid-19 e manter a realização dos desfiles. “Aguardaremos a reunião para a definição de protocolos anticovid-19, mas queremos, de antemão, manifestar nossa completa disposição em acatar toda e qualquer recomendação das autoridades de saúde para um Carnaval SP 2022 seguro, como tem sido feito desde o início da pandemia”, diz o comunicado publicado pela Liga. Ao longo do texto, a Liga também esclareceu que agiu de acordo com as determinações do Plano São Paulo para a retomada dos ensaios e atividades em quadra. “As quadras das escolas de samba em São Paulo permaneceram fechadas durante toda a crise sanitária, abrindo para receber pessoas apenas quando os avanços do Plano São Paulo permitiram. […] E é seguindo os protocolos anticovid-19 vigentes na capital que o Carnaval paulistano tem se preparado para o evento no sambódromo do Anhembi, em fevereiro de 2022”, continuou o comunicado.

Inicialmente, a gestão municipal estudava transferir os desfiles de blocos para o Autódromo de Interlagos ou para o Memorial da America Latina. Durante a reunião, a ideia foi descartada. Entidades que representam blocos do Carnaval de rua de São Paulo já haviam emitido um comunicado nesta quarta-feira, 5, informando que a maioria dos grupos participantes dos coletivos não irão sair às ruas no carnaval. Assim como na cidade do Rio de Janeiro, os desfiles das escolas de samba foram mantidos. Agora, a prefeitura deve convocar a Liga de Escolas de Samba para a discussão de medidas sanitárias e para a construção de um protocolo. O evento acontecerá nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro no Sambódromo do Anhembi. Outros eventos, independente da quantidade de pessoas, deverão exigir passaporte vacinal para a entrada.