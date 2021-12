Loja Zara em Salvador é acusada de racismo por abordagem a cliente negro; confira vídeos

Homem teve que abrir mochila e mostrar cartões e documentos para provar que não havia cometido furto

Reprodução / Twitter / @FernandaPSOL Cliente negro foi abordado por segurança que afirmou que ele tinha cometido furto



Uma unidade da rede de lojas Zara no Shopping Bahia, em Salvador, está sendo acusada de racismo pela abordagem a um cliente negro na última terça, 28. O caso foi filmado por outras pessoas que estavam no local e, nas imagens, é possível ver um segurança abordando o homem, suspeitando que ele houvesse cometido um furto; o cliente diz que tem condição de comprar o que quiser na loja e é obrigado a abrir a mochila para uma revista e mostrar cartões e documentos. Procurados pela Jovem Pan, o Shopping Bahia e a Zara não responderam aos questionamentos feitos pela reportagem. Confira os vídeos.

Mais uma vez a Zara protagoniza cenas lamentáveis de racismo!

Dessa vez, um homem negro foi abordado e teve a bolsa revistada sem justificativa.

O caso aconteceu ontem (28), em Salvador. O racismo é recorrente no estabelecimento. O que falta para a Zara ser responsabilizada? pic.twitter.com/Waj9PECIDv — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) December 29, 2021

Recentemente, a Zara foi acusada de racismo quando a delegada Ana Paula Barroso foi impedida de entrar numa loja no Shopping Iguatemi, em Fortaleza, no dia 14 de setembro. As investigações realizadas pela Polícia Civil do Ceará revelaram que a rede utilizaria o código ‘Zara zerou’ nos auto-falantes para indicar quando um cliente ‘fora do padrão’ (ou seja, negro ou com roupas simples) entrasse numa unidade, para que fossem mais observados pelos seguranças, segundo o delegado responsável pelo caso, Sérgio Pereira do Santos. Na ocasião, a Zara negou que utilize códigos para discriminar clientes.