Lote com mais de 1 milhão de doses de vacinas da Pfizer chega ao Brasil

Somente entre domingo e quarta-feira, mais 3,2 milhões de doses do imunizante da farmacêutica foram entregues ao Ministério da Saúde

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Vacina da Pfizer chega ao Brasil em novo lote do acordo entre farmacêutica e o governo



Na noite desta quinta-feira, 12, um lote com 1.072.890 de doses da vacina Pfizer/Biontech contra a Covid-19 chegou ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, por volta das 19h40 (horário de Brasília). Além dessa remessa, mais 3,2 milhões de doses do imunizante da farmacêutica foram entregues nesta semana, entre domingo e quarta-feira, ao Ministério da Saúde. Segundo a pasta, as novas doses serão distribuídas nos próximos dias para todo o país depois de reunião para alinhamento da estratégia de distribuição entre União, estados e municípios. Com este lote, a Pfizer entregou um total de 40,4 milhões de doses ao governo brasileiro. Faltam 7,5 milhões, das 17,6 milhões de doses previstas para entrega entre os dias 3 e 22 de agosto.

Entre o final de agosto e setembro, há a previsão da chegada de quase 52,4 milhões de doses – que fazem parte do primeiro acordo firmado no dia 19 de março e que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas até o final do terceiro trimestre de 2021. O segundo contrato, assinado em 14 de maio, prevê a entrega de mais 100 milhões de doses entre outubro e dezembro. Ao longo do ano, a farmacêutica fornecerá um total de 200 milhões de doses de vacina ao Brasil. Nesta quinta-feira, o secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido informou que o município espera as doses da Pfizer para iniciar imunização de adolescentes.

*Com informações da Agência Brasil