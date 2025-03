Mãe de aluno da Faetec Quintino é baleada durante operação policial na Zona Norte do Rio

A mulher tinha acabado de deixar o filho na escola e estava no interior do campus; a situação se desenrolou durante ação na comunidade do Saçu

Na manhã desta quarta-feira (12), a mãe de um aluno da Faetec de Quintino, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi baleada na orelha. De acordo com a instituição, a mulher tinha acabado de deixar o filho na escola e estava no interior do campus. A vítima, que estava consciente após o ocorrido, foi encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha, onde passou por exames de tomografia e foi liberada sem apresentar gravidade em seu estado de saúde.

A situação se desenrolou durante uma operação policial na comunidade do Saçu, que tinha como objetivo combater as disputas entre facções criminosas no Morro do Campinho. Durante buscas na comunidade, os policiais foram recebidos a tiros por um grupo de homens. Os suspeitos fugiram pela área de mata.

Devido à violência do incidente e para garantir a integridade física dos 3 mil alunos e funcionários, as aulas na Faetec foram suspensas no turno da manhã.

