Mãe é presa por suspeita de negociar prostituição da filha de 14 anos

Mulher estaria oferendo a menina por R$ 100, além de uma noite com ela própria

Divulgação / Polícia Civil Mulher tentava vender o próprio corpo, além do da filha de 14 anos



Uma mulher de 35 anos foi presa nesta terça, 1, em Paraibuna, no interior de São Paulo, por suspeita de negociar a prostituição da filha, de apenas 14 anos. A Polícia Civil recebeu uma denúncia com imagens de uma troca de mensagens na qual a mãe tentava oferecer programas dela própria e da filha. Ela teria abordado diversos homens oferecendo relações sexuais em troca de dinheiro, primeiro da menina em troca de R$ 100, e depois dela própria, por R$ 150 ou R$ 200. A mãe chega a dizer que está tentando ensinar a prostituição à filha. A Justiça determinou a prisão dela na segunda, 31, e o mandato foi executado na terça – segundo a Polícia, a mãe tem histórico de uso de drogas. As duas filhas adolescentes da suspeita foram encaminhadas ao Conselho Tutelar e estão em abrigos provisórios.