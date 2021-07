Maia critica volta do Ministério do Trabalho e diz que Bolsonaro ‘criou emprego no governo dele’

Ex-presidente da Câmara lembrou dos novos dados de desemprego no país e insinuou que Onyx Lorenzoni fazia parte do grupo que saiu do desemprego

Francisco Stuckert/Estadão Conteúdo Maia usou redes sociais para falar sobre recriação do Ministério do Trabalho



O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 28, para criticar o decreto de recriação do Ministério do Trabalho e Previdência, publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 27. Com um trecho da publicação, que também mostra a nomeação de Onyx Lorenzoni, ele criticou as taxas de desemprego no país. “Bolsonaro acaba de criar emprego no governo dele!!!! Faltam apenas vagas para 20% de brasileiros: uma parte de desempregados e outra que já desistiu de procurar trabalho. 20% – 1 (Onyx)”, ironizou. A recriação da pasta do Trabalho faz parte de um aceno ao Centrão para acomodar Lorenzoni, que deixou a pasta para a entrada de Luiz Eduardo Ramos, responsável pela Casa Civil. O general, por sua vez, será substituído pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI).